Fonseca: “Il Cluj è forte. Sapevo che Pedro sarebbe stato importante”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la sfida col Cluj di Europa League in conferenza stampa.

Non abbiamo due squadre diverse, una per la coppa e una per il campionato, sono solo scelte diverse che faccio in ogni partita. Quando ho scelto Pedro sapevo sarebbe stato importante per la squadra. Domani potrebbe giocare, non so se del primo minuto.

Mayoral ha bisogno di giocare ed adattarsi alla squadra e al nostro campionato. La cosa più importante è farlo giocare. Lui e Dzeko insieme? Vediamo. Non giocherà titolare domani, sono tante tre partite dall’inizio per uno che non ha fatto la preparazione con la squadra. Ovviamente guarderò la condizione dei giocatori, ma penso che sia importante scegliere i migliori per ogni singola partita.

Il Cluj è una squadra forte, difficile da affrontare. Lo scorso anno era nel girone della Lazio ed è passata.