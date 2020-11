Fonseca: “Fiducioso per il ricorso: non abbiamo tratto vantaggio”

Alla vigilia di Genoa-Roma, l’allenatore giallorosso ha parlato così in conferenza stampa: “Per i giocatori in nazionale decideranno le autorità competenti”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione alla partita col Genoa.

Dzeko e Borja Mayoral sono diversi, sappiamo quanto sia importante Edin per la Roma. L’importante è che le intenzioni della squadra non cambino: l’obiettivo è lo stesso. Per i giovani serve un po’ di tempo per adattarsi.

Col Verona non abbiamo avuto nessun vantaggio, è stato un errore e non possiamo pagare per qualcosa da cui non abbiamo tratto vantaggio, quindi sono fiducioso. Tamponi Lazio? Posso parlare solo di quello che succede qui, non di loro.

Per i giocatori in nazionale decideranno le autorità competenti. Il merito di questo momento positivo è di tutti, non solo della difesa: se davanti non si pressa bene diventa tutto più complicato. Per il momento abbiamo fatto bene, ma il passato non è importante se non possiamo costruire il futuro. Stiamo intraprendendo un buon cammino e dobbiamo continuare così.