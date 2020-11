Fassone: “A Napoli il malumore è tipico, mancano giocatori determinanti”

L’ex dirigente di Napoli e Milan: “La squadra di Gattuso non ha quella cattiveria che ti permette di affrontare le situazioni di petto”

Marco Fassone, ex dirigente sportivo di Napoli e Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Kiss Kiss Napoli.

Il Milan gioca bene ed è in fiducia. Non ci aspettavamo però questa continuità di rendimento. È una squadra che fa un buon gioco. Il malumore di Napoli è un po’ tipico. Vedendo la partita non ho osservato una differenza importante, il risultato mi sembra un pelo bugiardo.

Al momento il Milan forse è superiore per mentalità e gli attaccanti hanno fatto la differenza. Secondo me la convinzione e la mentalità sono importantissime. Sono queste variabili che fanno la differenza e ti danno continuità. Gli manca la cattiveria, il veleno, che gli permette di affrontare di petto le situazioni. Donnarumma e Ibrahimovic oggi fanno la differenza nel Milan e forse questi giocatori il Napoli non li ha.

Penso che i giocatori del Napoli si siano dati da fare dopo le parole di Rino e sicuramente si daranno da fare domenica contro la Roma. Il Napoli ha tutte le qualità per poter ripartire.