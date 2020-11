Elmas: “Gattuso mi dice che sono un animale, è una grande persona”

Elijf Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League col Rijeka.

Sto bene, mi sono allenato a casa, vedremo poi in campo come va. Sono al secondo anno a Napoli, spero di fare ancora meglio. Qui ci sono obiettivi molto importanti, non voglio parlare di quelli personali perché sono ancora giovane: voglio solo lavorare tanto e pensare partita dopo partita.

Gattuso non mi dice niente di particolare, anzi mi dice che sono un animale. È un grande personaggio e una grande persona, mi piace come ci alleniamo con lui.