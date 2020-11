È morto Alfredo Pigna, la voce che ci ha raccontato le imprese di Tomba

Il giornalista napoletano è morto a 94 anni. Ha condotto la Domenica Sportiva tra gli anni Sessanta e Settanta, dopo aver lavorato per anni nei quotidiani

All’età di 94 anni, si è spento Alfredo Pigna, celebre giornalista Rai. Lo ha fatto sapere con un post su Facebook il collega Franco Zuccalà. La voce di Pigna ci ha guidato nella Domenica Sportiva degli anni Sessanta e Settanta, poi ha esaltato le gesta di Alberto Tomba e i successi della nazionale di sci alpino italiana.

Napoletano, era laureato in legge e si è mantenuta guidando camion e facendo lo scaricatore di porto. Ha lavorato a lungo nei quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, prima di entrare in Rai. Si è distinto anche come sceneggiatore per il cinema.