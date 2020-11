Dybala: “I negazionisti sono intellettualmente come i terrapiattisti”

L’argentino si è raccontato a Vanity Fair: “In famiglia mi hanno insegnato il valore dei soldi, ma stavo per fare una follia per una maglia di Maradona…”

Paulo Dybala, giocatore della Juventus, si è raccontato in un’intervista a Vanity Fair, di cui si riporta un estratto.

Paura del coronavirus quando incontro i tifosi? Io l’ho già avuto, sono più loro a dover fare attenzione. I negazionisti hanno lo stesso valore intellettuale dei terrapiattisti e non fatemi aggiungere altro.

In famiglia mi hanno sempre insegnato il valore dei soldi, ma stavo per fare una follia per una maglia di Del Piero e una di Maradona in alcune aste. La stavo per pagare più di 20 mila euro. Ho centinaia di maglie da calcio.

Con gli scacchi me la cavo bene. Fino all’età di 18 anni ho anche partecipato a diversi tornei nella mia città, Cordoba. Vincevo quelli provinciali, poi ho fatto il salto a livello nazionale e ho conquistato un buon secondo posto. Quindi hanno cominciato a farmi sfidare giocatori più grandi e spesso, purtroppo, sono stato eliminato a metà percorso. Se trovassi qualcuno con cui farlo, giocherei ancora.