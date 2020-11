Djuricic è positivo: lo conferma il ct della Serbia

Il serbo non aveva preso parte alla sfida col Napoli, ma la sua positività non era stata comunicata ufficialmente. “Spero che guarisca presto” ha detto Tumbakovic

Il Sassuolo non aveva comunicato il nome dei positivi, prima della trasferta di Napoli, ma la mancata convocazione di Filip Djuricic e Domenico Berardi aveva lasciato intendere che fossero loro i contagiati dal coronavirus. La conferma, per quanto riguarda il centrocampista serbo, è arrivata proprio dal ct della nazionale, Ljubisa Tumbakovic, in conferenza stampa.

Da quel che so è positivo ma spero che guarirà e sarà con noi per il raduno del 9 novembre, perché è un giocatore importante per la Serbia e per il Sassuolo.