Diego Maradona jr: “Papà ha reagito benissimo. Edema causato da una caduta”

L’intervista a Sky Sport: “Ultimamente è un po’ triste ma è fatto così. Qualcuno ha detto che il ricovero è stato per la droga ma non è così”

Diego Maradona jr, figlio dell’ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha fornito aggiornamenti sulle condizioni del padre.

L’ultimo contatto avuto è stato con una mia zia alle 8 stamattina. È stata una lunga nottata, il trascorso clinico di papà ci fa preoccupare per ogni operazione, ma ha reagito benissimo ed è nelle mani di un’equipe medica di alto livello. Siamo felici che si sia svegliato bene e sia andato tutto per il meglio.

Sono state scritte tante cose inesatte, senza rispetto. Noi abbiamo sofferto molto per la dipendenza del passato di papà, qualcuno ha scritto che i motivi del ricovero potevano essere ricondotti a questo. Lo voglio gridare forte che non è vero. Non ha il coronavirus. È stata soltanto una caduta, qualche incidente domestico di cui non ci eravamo mai accorti.

Un altro intervento? Non si sa ancora, dipende da come avrebbe reagito. Ora ha un piccolo drenaggio che gli verrà tolto oggi, sarà monitorato in ogni momento, poi vedremo. Ad ora non so di una nuova operazione.

Attraversava un momento emozionale abbastanza complicato, lo sentivamo un po’ triste nell’ultimo periodo. Abbiamo imparato a conoscerlo, sappiamo che nella sua vita ha vissuto tanti alti e bassi da questo punto di vista.

L’unica cosa che possiamo fare noi figli è restare uniti, perché in passato ha sofferto molto di questo. Il mio rapporto con Dalma e Giannina sta migliorando, questo può aiutarlo molto. Poi per il resto possiamo dargli soltanto amore. Sono sicuro che reagirà e ritornerà il papà che ride e scherza davanti a una partita del Napoli.

Voglio ringraziare a tutti coloro che ci hanno mostrato affetto in questi giorni. È un grande orgoglio aver ricevuto le preghiere di tutto il mondo.