De Zerbi: “Spero che questa vittoria serva a convincere la squadra della sua forza”

Nel post partita di Napoli-Sassuolo, ai microfoni di Sky l’allenatore del Sassuolo, De Zerbi.

“Questa vittoria è importante per tanti motivi. Ieri e stamattina alla squadra dicevo che eravamo forti negli undici e nei cambi, ma sembrava che loro non ci credessero. Gli ho detto che se dico che sono forti e possiamo andare a Napoli a vincere è vero. Spero che sia l’ennesima prova per convincerli della forza che hanno. Non basta la qualità se non hai la convinzione che ti permette di venire qua e vincere in questo modo”.

Che futuro vede per questa squadra?

“Venerdì sera Udinese che è squadra forte, partita che soffriamo più d queste. la maturità passa dalle squadre che ci aspettano e non vogliono giocare. L’Udinese è diventata anche una squadra che gioca quindi si raddoppiano le difficoltà”.

Perché ha scelto Maxime Lopez?

“Perché è bravo, sa giocare a calcio, viene da 100 partite col Marsiglia, in quello stadio, con pressioni importanti. Credevo che si abbinasse bene con Locatelli. E’ chiaro che bisogna sacrificarsi tutti di più, così possiamo permetterci la presenza di entrambi”. “Questa partita ci dà convinzione, poi non si sa se basta per vincere, ma almeno scegliamo come perdere, giocando, mettendo in evidenza le loro qualità loro. Oggi ho abbassato un po’ la pressione, perché se hai Osimhen davanti se tieni 50-60 metri di spazio dietro non rispetto i miei giocatori, li espongo. Non tutti i calciatori sono uguali. A giocare a tre dobbiamo essere capaci, e i miei giocatori sono capaci di giocare a tre o a due”.