De Zerbi risponde a Gattuso: “Della sfida del San Paolo rimangono i punti, il fatto di aver giocato una grande partita”

Il tecnico del Sassuolo ha risposto in conferenza a quanto affermato da Gattuso: “Le partite ognuno può leggerle come vuole, ma noi abbiamo mantenuto la nostra identità a Napoli”

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Rijeka, l’allenatore del Napoli Rino Gattuso è tornato a parlare della sfida contro il Sassuolo sottolineando la prestazione della sua squadra in confronto a quella di De Zerbi

“Col Sassuolo non so che partita abbiano visto, abbiamo avuto 7 palle gol, il Sassuolo non ha creato nulla, li abbiamo fatti abbassare sui 33 metri, di solito giocano sui 60 metri. Noi dobbiamo continuare così, è la strada giusta”

E proprio il tecnico del Sassuolo, nel corso della conferenza prima del match contro l’Udinese, non si è fatto scappare l’occasione di rispondere

“Le partite ognuno può leggerle come vuole, ma noi abbiamo mantenuto la nostra identità fortissima anche a Napoli. Della sfida del San Paolo rimangono i punti, il fatto di aver giocato una grande partita. Abbiamo avuto la fortuna di trovare un Napoli un po’ stanco per l’impegno in Europa League, ma secondo me abbiamo fatto una grande partita, come la volevamo fare: rispettando il Napoli e rispettando noi stessi. Abbiamo sofferto su qualche pallone perso, ma nel complesso abbiamo disputato una grande gara”.