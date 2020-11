Damascelli: questo Dybala non serve, la Juventus non è una comunità di recupero

Sul Giornale, Tony Damascelli è impietoso con la prestazione di Dybala in Champions contro il Ferencvaros. Pirlo lo ha sostituito al 17esimo della ripresa con Morata che ha segnato il gol del 2-1 per la Juventus.

L’esperimento di Dybala capitano è stata una scelta romantica e inutile, l’argentino è scarico, non serve alla squadra che non è una comunità di recupero ma ha bisogno soltanto di vincere schierando i migliori e non i reduci.

Tutta la partita della Juventus è stata orribile.

La fascia di capitano al braccio di Dybala, come detto, non ha trasferito particolari energie all’argentino alla ricerca di una identità smarrita. Un tiro in porta, di destro e poi il nulla per sessanta minuti.