CorSport: Osimhen, la risonanza magnetica conferma la lussazione della spalla

C’è ancora incertezza attorno alle condizioni fisiche di Victor Osimhen dopo l’infortunio subito con la Nazionale nigeriana. L’attaccante ha dovuto rinviare la partenza per la necessità di sottoporsi al tampone molecolare prima di effettuare il viaggio di ritorno. Intanto, però, la risonanza magnetica effettuata in Nazionale, è stata inviata al Napoli e conferma la lussazione. Lo staff medico, però, deciderà soltanto dopo averlo sottoposto a visita dopo il rientro a Castel Volturno.

“Al Napoli è stata inviata la risonanza magnetica a cui il centravanti si è sottoposto domenica e la diagnosi conferma i sospetti: lussazione anteriore della spalla destra. Che può voler dire qualcosa o ancora niente, almeno sino a quando Osimhen non arriverà a Castel Volturno, non si sottoporrà alla visita del dottor Canonico e non tenterà di comprendere se esiste una sola possibilità o ce ne siano altre, per andare incontro al Milan e giocarsela (anche) con Ibrahimovic”.