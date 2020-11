CorSport: Napoli-Sassuolo, Gattuso non rischia e non convoca Insigne

Al suo posto, a sinistra, ci sarà Lozano. Il tecnico ne cambia sette rispetto all’Europa League. Confermati Ospina, Hysaj, Koulibaly e Politano

Oggi il Napoli affronterà il Sassuolo al San Paolo. Tra i convocati da Gattuso non ci sarà Lorenzo Insigne, che ieri è tornato a lavorare in parte con la squadra dopo l’infortunio subito nel match contro la Real Sociedad in Europa League. Il Corriere dello Sport scrive che il Napoli preferisce non rischiare e che quindi il capitano finirà in tribuna.

“Meglio non rischiare, la stagione è lunga: Lorenzo Insigne ha ascoltato i suggerimenti del corpo, quelli di Gattuso e del medico, e poi ha capito che non vale la pena lasciarsi andare”.

Contro il Sassuolo toccherà a Lozano agire a sinistra. Rispetto alla gara di Europa League di giovedì, Gattuso ne cambia sette. Confermati Ospina in porta, Hysaj, Koulibaly e Politano.