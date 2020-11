CorSport: l’Inter blocca i rinnovi per evitare distrazioni ai calciatori 

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’Inter ha bloccato i rinnovi dei contratti di quasi tutti i suoi giocatori per evitare che abbiano distrazioni che diminuiscano il loro rendimento in campo.

“L’Inter ha messo in stand by i rinnovi dei contratti di (quasi) tutti i suoi giocatori. Per il momento non sono previste fumate bianche o annunci e la parola d’ordine, sia in viale della Liberazione sia ad Appiano Gentile, è una: testa al campo e ai risultati dopo i soli 3 successi nelle prime 10 gare ufficiali”.