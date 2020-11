CorSport: Juve-Napoli, la Juve confida in una sentenza favorevole della Corte d’Appello

La Juventus resta in attesa della sentenza della Corte Sportiva di Appello sulla partita mai giocata contro il Napoli. Il club bianconero non si è costituito, si tutelerà solo se la Corte desse ragione agli azzurri. Ma intanto nutre fiducia sulla decisione del giudice Sandulli, scrive il Corriere dello Sport.

Una fiducia basata su quanto previsto dal protocollo, sempre rispettato dal club torinese, come disse anche il presidente Agnelli la sera della partita.

“Ora si aspetta per forza l’appello: è verosimile che, in caso di ribaltamento della sentenza, la Juve possa muoversi per tutelarsi”.