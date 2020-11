Corsport: Gattuso ha smesso di considerare il suo calcio immutabile e «vagamente» sarriano

Contro il Milan Gattuso ha preferito puntare sul 4-2-3-1, per avere tracce di talento sparse ovunque e costringere i rossoneri ad inseguirlo

Gattuso sa bene che questa sera deve giocarsi tutto per battere il Milan e portare il suo Napoli a pari punti in vetta alla classifica, il tutto in attesa dell’esito del nuovo ricorso per il 3-0 a tavolino contro la Juve.

Ma la sfida contro il Milan ha un significato diverso per Gattuso, scrive il Corriere dello Sport, se esistono serate speciale, sicuramente Napoli-Milan lo è per Rino.

Gattuso è uscito da quella sua ultima interpretazione di se stesso, ha smesso di considerare il proprio calcio immutabilmente legato al modello di riferimento «vagamente» Sarriano e però fondamentalmente ha continuato ad inseguire una propria filosofia semplicemente travestendosi in qualcosa che sa di quattro-due e fantasia

Dopo due settimane di ragionamenti e di studio su quale potesse essere la formula migliore per affrontare il Milan, il tecnico ha finalmente deciso

Gattuso ha preferito puntare sull’ultima versione di sè, 4-2-3-1, per avere tracce di talento sparse ovunque e costringere il Milan ad inseguirlo