Corriere: Bologna-Napoli, Mihajlovic prova Denswil e Dominguez al posto di Hickey e Svanberg

Le scelte del tecnico per il match di domenica. Denswil aggiungerebbe chili e centimetri in difesa, mentre Dominguez regalerebbe più palleggio e meno fisicità in mediana

Domenica alle 18 il Napoli affronterà il Bologna in campionato, al Dall’Ara. Il Corriere Bologna offre delle anticipazioni sulla formazione che potrebbe scegliere Sinisa Mihajlovic, alle prese con gli infortuni.

“Con l’infermeria piena, Mihajlovic sta pensando di confermare l’undici che sabato scorso ha battuto 3-2 in rimonta il Cagliari ma nell’allenamento di ieri ha provato anche un paio di alternative alla formazione titolare vista contro i sardi. Negli esercizi e nella partitella il tecnico ha provato Stefano Denswil a sinistra al posto di Aaron Hickey e Nicolas Dominguez in mediana al posto di Mattias Svanberg, come compagno di reparto di Jerdy Schouten: due semplici idee, al momento, ma potrebbero diventare due tentazioni in vista del Napoli”.

Il quotidiano spiega il perché della scelta.

“La eventuale scelta su Denswil andrebbe letta come un tentativo di aumentare chili e centimetri in una difesa che dovrà affrontare una squadra abbastanza fisica, scegliendo un terzino più bloccato rispetto allo scozzese che comunque fin qui ha ben figurato, mentre Dominguez – che l’altro giorno ha avuto un lungo colloquio a bordo campo con Walter Sabatini – regalerebbe più palleggio e meno fisicità in mediana rispetto a Svanberg”.