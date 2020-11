Cormezz: record Napoli, non aveva mai avuto 16 calciatori convocati nelle rispettive nazionali

Un dato che fotografa la qualità dell’organico del Napoli, ma anche uno scherzo del destino considerando aumenta solo i rischi relativi al contagio da coronavirus

Il Napoli di Gattuso si sta allenando in questi giorni a Castel Volturno in formazione decisamente ridotta a causa delle convocazioni per la Nazionali, una situazione che ha un doppio risvolto, scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno

Non era mai accaduto che il Napoli avesse sedici calciatori in giro per il mondo con le Nazionali maggiori, si tratta di un record.

Un aspetto che dovrebbe lusingare il club dal momento

che fotografa la qualità dell’organico del Napoli,

ma arriva in un momento talmente complesso sa sembrare

uno scherzo del destino

da momento che avere tanti calciatori fuori aumenta solo i rischi relativi al contagio da coronavirus