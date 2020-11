Cormezz: niente Sierra Leone per Osimhen, il Napoli ha spinto per il suo rientro anticipato

Niente trasferta contro la Sierra Leone per Victor Osimhen. Il nigeriano, infortunatosi alla spalla mentre era in Nazionale, farà rientro a Napoli in anticipo sulla tabella di marcia. E’ stato il club partenopeo a premere in tal senso, scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Osimhen non parteciperà alla partita di martedì in trasferta contro la Sierra Leone, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, osserverà un po’ di riposo in Nigeria, si sottoporrà ad ulteriori controlli e tornerà a Napoli. Il Napoli ha spinto affinché Osimhen programmasse un rientro anticipato e non affrontasse ulteriori rischi, si tratta della stessa spalla che due anni e mezzo fa l’ha tenuto fermo due settimane nella parte finale della sua avventura al Wolfsburg. Al rientro a Castel Volturno, saranno monitorate le sue condizioni in modo da valutare anche se ha bisogno di terapie, come gestire gli allenamenti e soprattutto in base ai fastidi che avvertirà decidere riguardo alla sua presenza contro il Milan che al momento non può essere certa”.