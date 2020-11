«Claudia ha gestito il funerale di Maradona, lei ha fatto allontanare la fidanzata dalla camera ardente»

Il Corriere della Sera dedica – giustamente – un ampio articolo a Claudia Villafane l’ex moglie di Maradona, la storica compagna di vita. Disse di lei Diego: «Mi è stata madre e padre». Ormai non si parlavano quasi più.

Maradona l’aveva perfino trascinata in tribunale con Giannina per un prestito mai restituito (uno, quattro, nove milioni di euro? Non s’è mai capito) e per 458 oggetti di valore «sottratti assieme ai soldi, trasportati di nascosto in Uruguay a nome di nostra figlia».