Caicedo: “Questa Lazio non molla mai. Possiamo arrivare fino alla fine”

A Dazn: “La giocata è di Correa, ma il merito è della squadra. La Juve per 15-20 minuti non ha giocato più. Immobile? E’ la bandiera di questa squadra”

Dopo il pareggio strappato alla Juve al 94′, ai microfoni di Dazn ha parlato Caicedo, autore del gol decisivo per la Lazio.

E’ davvero la zona Caicedo?

“Non so cosa dire, è merito di tutta la squadra. Eravamo tutti avanti, eravamo convinti che qualcosa ancora potesse succedere. Oggi sono senza parole, davvero. Ho sbagliato due palle, il campo non era così pulito, ha cominciato a venirmi un po’ d’ansia, ma questa squadra non molla mai. La giocata è merito di Correa, ma il merito è della squadra. La Juve per 15-20 minuti non ha giocato più”.

Su Immobile e Leiva.

“Con Ciro abbiamo un rapporto eccezionale. Lui è sempre vicino a me e alla squadra, anche Leiva. Ci sono mancati oggi, penso che in un paio di giorni torneranno. Ciro è la bandiera di questa squadra, tutte le parole che dice su di noi sono sempre uno stimolo”.

Questa Lazio può replicare il campionato dello scorso anno?

“Sì, penso che con questa cattiveria e concentrazione, e il non mollare mai possiamo arrivare fino alla fine”.