Boniek avverte Milik: “Spero che trovi una soluzione col Napoli, sennò rischia l’Europeo”

Zbigniew Boniek, presidente della federcalcio polacca, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Vogliamo sostenere Milik in questo momento particolare, quando un giocatore sa giocare molto bene e poi non ha spazio nel club non è normale, ma comprendo il Napoli. È lì da sei anni, ha pagato molto per averlo e ora però bisogna trovare un accordo che faccia bene a lui e al club.

Sarebbe un peccato se andasse via a parametro zero. Non credo vada alla Juve, ma non so nulla. Spero che si trovi una soluzione col Napoli altrimenti rischia di non andare agli Europei.