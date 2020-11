Diego Costa accusava dei problemi da qualche tempo alla gamba destra e gli accertamenti medici a cui si è sottoposto il giocatore per scoprire il problema hanno evidenziato una trombosi. L’ha comunicato l’Atletico Madrid.

Diego Costa si è sottoposto ad alcuni esami questa mattina alla clinica dell’Università di Navarra per accertare l’entità di un fastidio alla gamba destra. La diagnosi dei servizi medici del club ha indicato per il nostro attaccante una trombosi venosa spontanea alla gamba destra. Non è correlata a traumi o lesioni precedenti. Il giocatore è in attesa di evoluzioni.