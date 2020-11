Atletico Madrid, Luis Suarez positivo al Covid. Non giocherà contro il Barcellona

Il responso è arrivato dopo i test effettuati alla vigilia del match contro l’Uruguay. Insieme a lui è risultato positivo anche il portiere Rodrigo Munoz

L’attaccante dell’Atletico Madrid, Luis Suarez, è risultato positivo al Covid. Non giocherà contro la sua ex squadra, il Barcellona, dopo la sosta per le Nazionali. Il responso è arrivato dopo i test effettuati alla vigilia del match contro l’Uruguay. Insieme a lui è risultato positivo anche il portiere Rodrigo Munoz, mentre sabato era risultato contagiato Matias Vina. La notizia arriva dalla Federcalcio uruguaiana.

📄 Comunicado de la Asociación Uruguaya de Fútbol – 16/11/2020 pic.twitter.com/IDbS7JZ7NF — AUF (@AUFOficial) November 16, 2020