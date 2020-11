Anastasio, napoletano del Rijeka: “Se segno, esulto: non sarebbe irrispettoso”

Il difensore, in prestito dal Monza, a Radio Kiss Kiss: “Abbiamo alcuni casi di Covid-19, abbiamo fatto stamattina dei tamponi di cui aspettiamo i risultati”

Armando Anastasio, napoletano e difensore del Rijeka, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss.

È stato emozionante incrociare il Napoli al sorteggio, è il destino. Sarà una grande emozione, ma va messa da parte: c’è una partita da giocare.

Abbiamo alcuni casi di Covid-19, abbiamo fatto stamattina dei tamponi di cui aspettiamo i risultati. La situazione è più tranquilla rispetto all’Italia ma in una squadra è facile contagiarsi. Il Napoli è forte, inutile anche dirlo. Sta facendo un ottimo percorso con un allenatore preparato, ha fatto un passo falso con l’AZ e col Sassuolo ma è una formazione temibile. Cose del genere possono succedere, ma questo non mette in dubbio il valore della rosa.

Se facessi gol al Napoli non credo sia una mancanza di rispetto esultare. Da piccolo andavo in prima squadra, feci un ritiro con Benitez e con qualcuno ho mantenuto un buon rapporto.