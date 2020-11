Albertosi: «Riva e Boninsegna erano superiori a Gerd Müller»

Alla Gazzetta: «Facevano gol e li facevano fare. Müller no: se non segnava, era come giocare in dieci. Anche se hanno vinto meno, sono stati più forti»

Albertosi: «Riva e Boninsegna erano superiori a Gerd Müller». Nel paginone dedicato a Gerd Müller, la Gazzetta intervista Ricky Albertosi protagonista di quell’Italia-Germania 4-3 in cui Ged segnò due gol. Albertosi, tra le altre cose, dice:

«Ha lasciato il segno in parecchie partite perché lui finalizzava il gioco della squadra. Del Bayern e della Germania. Però, credetemi, Riva e Boninsegna erano superiori a Müller. Gigi e Bobo facevano gol e li facevano fare. Müller no: se non segnava, era come giocare in dieci. Riva aveva un sinistro terribile, segnava da fuori area e da dentro, era bravo nel dribbling e in acrobazia. Boninsegna aveva una potenza pazzesca e vedeva il gioco come pochi. Anche se hanno vinto meno di lui, Riva e Boninsegna sono stati più forti di Müller».