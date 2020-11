37 anni dopo la caviglia rotta il tribunale di Twitter condanna il “macellaio di Bilbao”

Il 24 settembre 1983 ai tempi del Barcellona Andoni Goikoetxea ruppe la caviglia di Maradona. Il suo commiato sui social ha dato il via agli insulti

Sono passati 37 anni. Twitter non esisteva, ma i tempi della giustizia social sono lunghissimi: t’aspettano, non c’è prescrizione. Per cui ora che Maradona è morto i tifosi “virtuali” se la sono presa con Andoni Goikoetxea, il “macellaio di Bilbao”, un altro che ha visto la sua carriera toccata da Diego, e per sempre etichettata da quel contatto ravvicinato con un dio. La storia non dimentica, soprattutto se al dio hai spezzato una gamba.

L’ex giocatore dell’Athletic Club che il 24 settembre 1983 ruppe la caviglia di Maradona (allora al Barcellona) in tre punti con un’entrata killer, ha lasciato su Twitter il suo commiato: “Ho appena saputo della morte di Maradona. Mi rende molto triste. Era un genio, nato per giocare a calcio. Riposa in pace Diego. Goian Bego ”.

Me acabo de enterar del fallecimiento de Maradona. Me da mucha tristeza. Fue un genio, que nació para jugar al fútbol. Descansa en Paz Diego. Goian Bego.⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ — Andoni Goikoetxea (@andoni_goiko) November 25, 2020

Maradona tornò in campo solo l’8 gennaio 1984. Quasi quaranta anni dopo la folla si è accanita sul profilo di Goikoetxea, con offese e minacce. Così tante che il basco ha reagito scrivendo un altro tweet, sprezzante:

Para todos aquellos que me estáis echando “piropos” contestaros sería como lavar la cabeza a un burro, perder tiempo y jabón.

🦁⚽️ — Andoni Goikoetxea (@andoni_goiko) November 27, 2020

“Per tutti quelli che mi fanno i ‘complimenti’, rispondervi sarebbe come lavare la testa di un asino, ci perdi tempo e sapone”.