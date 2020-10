Un positivo all’Atalanta: annullata la conferenza di Gasperini

Il positivo è anonimo e asintomatico, intanto l’allenatore preferisce non parlare alla vigilia della sfida di domani col Cagliari

L’Atalanta, attraverso il proprio sito ufficiale, ha fatto sapere con una nota di aver rilevato un caso di positività al coronavirus.

Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.