Slot: “Napoli favorito nel girone, noi vogliamo giocare”

Arne Slot, allenatore dell’AZ Alkmaar, ha parlato della partita di domani con il Napoli in conferenza stampa.

Sono giorni complicati, abbiamo fatto il possibile per esserci. Fortunatamente siamo tutti negativi e i positivi sono asintomatici. Non vediamo l’ora di giocare. Per le autorità locali si gioca, altrimenti non ci avrebbero fatto partire. Nel mondo ci sono sempre più contagiati, ma bisogna vivere e giocare. Noi seguiamo un protocollo ma è difficile evitare un focolaio. Dal canto nostro abbiamo fatto di tutto, senza leggerezze.

Il Napoli ha un attacco fantastico, che fa la differenza: Osimhen, Insigne, Lozano hanno tanta qualità. Poi sono disciplinati in difesa e noi li rispettiamo tanto. Sono i favoriti nel girone ma anche la Real Sociedad è forte ed è prima in campionato. Vedendo il campionato si pensa poco all’Az per gli ultimi risultati. Non se il Napoli possa arrivare fino in fondo a questo torneo.

Nonostante le assenze posso schierare una squadra molto forte. Non vinciamo da quattro partite ma siamo soddisfatti del gioco espresso. In realtà ci mancano un paio di rigori, nel complesso comunque non posso lamentarmi.