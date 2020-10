Sky: l’infortunio di Insigne non preoccupa, oggi gli esami di rito

Non c’è ansia sulle condizioni del giocatore. Dopo gli accertamenti sarà possibile capire bene l’entità del problema muscolare e i tempi di recupero

Lorenzo Insigne si è fermato di nuovo contro la Real Sociedad, per un problema muscolare che sembra analogo a quello riscontrato nella gara col Genoa. Secondo Sky Sport, però, l’infortunio del giocatore non desta preoccupazione al momento, anche se è impossibile prevedere per quanto tempo dovrà restare a riposo.

Oggi l’attaccante sosterrà gli accertamenti di rito per determinare bene l’entità del problema e stilare successivamente un programma di recupero.