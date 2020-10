Sky: la Samp sta valutando per chiudere per Llorente

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio potrebbe finire a Genova dunque l’attaccante spagnolo oramai fuori dai progetti del Napoli

Ultimi sussulti di mercato per il Napoli che spera di piazzare ancora qualche colpo in uscita. Potrebbe essere fatta per Llorente, come riporta a Sky Sport Gianluca Di Marzio

“La Samp sta tentando l’operazione Llorente. Anche l’Athletic ha fatto un’offerta ma è la Samp che in questi minuti sta valutando se chiudere questa operazione, anche se è rimasto Ramirez, senza Bonazzoli potrebbe aver bisogno di un altro attaccante”.