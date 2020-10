Sky: Bakayoko è arrivato a Roma per le visite mediche

Gianluca Di Marzio pubblica le prime immagini del calciatore a Ciampino, in compagnia dell’agente Pastorello

Bakayoko è arrivato a Roma. Il centrocampista sta per effettuare le visite mediche prima di firmare il contratto con il Napoli. Per lui è pronto un prestito secco. Gianluca Di Marzio ha pubblicato sul suo sito le prime immagini del calciatore arrivato a Ciampino in compagnia del suo agente, Pastorello.

Dopo le visite, se tutto procederà da programma, Bakayoko andrà negli uffici della Filmauro per la firma sul contratto che lo legherà alla squadra partenopea.