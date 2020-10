Repubblica: se n’è infischiato di leggi e protocolli, ora Ronaldo è positivo al Covid e “perplesso”

Furibondo per quanto accaduto con Juve-Napoli CR7 è partito lo stesso per la Nazionale. Il ct del Portogallo ha dichiarato che il fenomeno «non capisce come possa essere successo»

“Il virus è arrivato fin dove poteva: Covid 19 è riuscito a raggiungere finanche CR7, colui che aveva rotto la bolla infischiandone di protocolli e isolamenti . Adesso Ronaldo è chiuso in una stanzetta della Cidade do futebol di Oeiras, fuori Lisbona: è positivo pure lui, stanato da un tampone incerto lunedì sera e da uno inequivocabile ieri mattina”.

Lo scrive Repubblica, a proposito del contagio del portoghese.

“È asintomatico e perplesso (« Non capisce come possa essere successo », ha detto il ct Santos)”.

Ronaldo era stato il primo ad uscire dalla bolla tanto decantata da Agnelli la sera di Juventus-Napoli. Il quotidiano ricorda la furia del portoghese nello spogliatoio, quella sera, e scrive:

“Ronaldo aveva sfidato la pandemia rompendo l’isolamento fiduciario al J Hotel di Torino subito dopo la partita mai giocata con il Napoli: furibondo, se n’era infischiato di leggi e protocolli decidendo di tornarsene a casa la sera e di partire l’indomani per Lisbona, in modo da non perdersi l’amichevole con la Spagna di mercoledì scorso. Una settimana in nazionale ed ecco il contagio”.