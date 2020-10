Repubblica: La sentenza su Juve-Napoli ha impedito la creazione di un precedente che avrebbe potuto paralizzare la Serie A

Il calcio deve fare i conti con una situazione contagi tra i giocatori che aumenta ogni giorno e che rende necessarie quarantene e rinvii di gare

Non sorprende, come abbiamo scritto ieri, la sentenza arrivata del giudice Mastrandrea su Juve-Napoli che non solo penalizza il Napoli con la sconfitta, ma soprattutto

ha di fatto impedito la creazione di un precedente che avrebbe potuto paralizzare la Serie A, costretta a convivere con lo spettro delle positività in continuo aumento.

Come riporta oggi Repubblica.

Continuano infatti a moltiplicarsi i numeri dei calciatori positivi al coronavirus che rendono necessaria la quarantena dell’intero gruppo squadra e talvolta l’annullamento delle gare come accaduto per la Nazionale e il Monza. Perfino un campione come Cristiano Ronaldo si è trovato a fare i conti con il coronavirus che a quanto pare non risparmia nessuno