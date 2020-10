Repubblica: De Laurentiis è sicuro di ribaltare la sentenza in secondo grado

Il Napoli ha atteso per presentare il ricorso per poter visionare anche il dossier della Procura Federale

Il Napoli è pronto a rispondere alla sentenza del giudice Masteandrea che le ha assegnato la sconfitta a tavolino contro la Juve, ma come riporta Repubblica, ha preferito aspettare per poter visionare tutti gli atti prima di presentare il ricorso.

Il presidente De Laurentiis non ha timore, è convinto di vincere in secondo grado

Il presidente De Laurentiis è convinto di ribaltare il giudizio in secondo grado davanti alla Corte Sportiva d’Appello. Il ricorso è ormai pronto: il Napoli lo ha preannunciato venerdì in modo da ricevere gli atti ufficiali del giudice sportivo Mastandrea. L’obiettivo è visionare il dossier della Procura Federale che due settimane fa ha fatto visita al Training Center di Castel Volturno per valutare il rispetto della bolla dopo la positività di Zielinski. Il procedimento è separato e la Procura non ha ancora deciso se deferire o meno il Napoli che però ha voluto valutare gli atti ufficiali dopo la visita degli 007 federali. Il Napoli non si fermerà al secondo grado e in caso di nuovo giudizio negativo ha già deciso di adire il Collegio di garanzia del Coni, ultimo grado della giustizia sportiva prima del Tar.