Ranieri su Maradona: Quando arrivai a Napoli provai a convincerlo a tornare

La Gazzetta dello Sport pubblica oggi una lunga intervista al tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri in vista dell’atteso derby col Genoa.

«Non conta chi sta più in alto o più in basso in classifica, se si gioca in Serie A, in B o in C. Questo è il bello: si va in campo e si lotta, in palio c’è la supremazia cittadina. L’obiettivo del Genoa, ma pure il nostro»