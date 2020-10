Per Llorente saltata la cessione alla Samp, resta in ballo l’Athletic Bilbao

Il mercato, in Spagna, chiude alle 24. E’ l’ultima possibilità, per il Napoli, di liberarsi di un esubero

Il calciomercato in Italia si è chiuso e Fernando Llorente è rimasto al Napoli. La cessione alla Sampdoria, che pure sembrava vicinissima, è saltata. Ora per lo spagnolo resta aperta l’opzione Athletic Bilbao. In Spagna, infatti, il mercato chiude alle 24. Ci sono ancora speranze, per il Napoli, di liberarsi di un esubero. Lo scrive Calciomercato.com.

“Manca, però, la cessione di Fernando Llorente. Sembrava vicinissima la Sampdoria per lui, soprattutto in seguito al passaggio di Bonazzoli al Torino. Ma non c’è stata la tanto attesa ufficialità. C’è però ancora una chance per lui: il calciomercato in Spagna chiuderà alle 24 e l’opzione Athetic Bilbao resta viva più che mai”.