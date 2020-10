Pacchetto Calcio “ingannevole”, class action contro Sky

Il Tar e l’Antitrust avevano multato l’emittente per vendita “aggressiva e ingannevole”. Ora gli abbonati vogliono il rimborso

E’ quasi pronta la class action contro Sky promossa dalle associazioni dei consumatori Codici ed Aeci.

Gli abbonati ed ex abbonati che hanno aderito chiedono il risarcimento per il Pacchetto Calcio sottoscritto nel 2018, per il quale l’emittente è stata anche multata per 7 milioni dall’Antitrust, sanzione poi confermata dal Tar del Lazio.

Il tribunale amministrativo aveva evidenziato due le violazioni del Codice del consumo da parte di Sky accertate e sanzionate dall’Autorità: aver lasciato intendere ai potenziali nuovi clienti che il pacchetto fosse comprensivo di tutte le partite del campionato di serie A come nel triennio precedente; e la commercializzazione e pubblicità aggressiva.

“L’offerta di Sky ha fatto intendere ai consumatori che avrebbero potuto vedere tutte le partite del campionato di Serie A, quando in realtà una parte viene trasmessa da Dazn”, hanno detto Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici, ed Ivan Marinelli, Presidente di Aeci.