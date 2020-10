Osimhen sotto la sufficienza: “la giovane gazzella scatenata sembra un leone in gabbia”

Solo per la Gazzetta la sua prestazione contro l’Az è da 6, ma solo perché “almeno ci ha provato”. Per il resto fioccano 5 e 5,5.

Non raggiunge la sufficienza, per i quotidiani, la prestazione di Victor Osimhen. Ieri l’attaccante nigeriano, contro l’Az è andato molto peggio rispetto alle ultime partite. L’unico quotidiano che gli conferisce la palma del migliore in campo è la Gazzetta dello Sport, che in pagella gli mette 6.

“Niente di eccezionale rispetto alle gare di campionato, ma almeno ci ha provato, senza eccessive pretese”.

Corriere della Sera e Corriere dello Sport gli danno 5. Il CorSport lo paragona ad un leone in gabbia Scrive:

“La giovane gazzella scatenata questa volta sembra un leone in gabbia: è sempre pericoloso quando parte e quando attacca gli spazi, sempre, ma la precisione al tiro ha fatto festa. Troppa”.

Per Repubblica e Mattino Osimhen è da 5,5. Il Mattino scrive:

“La prima conclusione arriva a metà frazione, ma l’impegno in costruzione è mirabile. Costanti gli scambi con Mertens, Martins Indi ha già il fiatone a stargli dietro dopo 25 minuti, così al 34’ serve Mertens in modo perfetto con il belga che spreca. Cala costantemente ed è facile prendergli le misure”.