Marani (Sky): “Juve-Napoli si deve rigiocare. De Laurentiis ha ragionato in opposizione al sistema”

Nel pre partita della gara tra Napoli e Atalanta a Sky sport si è tornati a parlare di Juve-Napoli e della sentenza di Mastrandrea che ha penalizzato gli azzurri

Il parere di Matteo Marani è che Juve-Napoli si debba rigiocare

“Penso che si debba rigiocare Juve-Napoli. Devo però dire che De Laurentiis ha ragionato in opposizione al sistema come qualche volta gli è già capitato anche in Lega. Adesso serve invece di mostrare di voler tutelare questo sistema che serve a tutti. Non ho visto un presidente pronto a tutto per giocare questa partita, non ho visto un presidente in difficoltà perché non si giocava questa partita. Il giudice sportivo parla di mancanza di forza maggiore, io parlo di un atteggiamento filosofico che è mancato. Le regole ci sono e le regole vanno rispettate”

“Penso che privarci di Juventus-Napoli faccia grande dispiacere a noi come tifosi e grande dispiacere ai giocatori. Secondo me molti nel gruppo Napoli la volevano giocare perché sapevano che avrebbero trovato una Juve non in forma e si poteva vincere. “Adesso però è non bisogna ragionare più per i propri tifosi e per la propria piazza, bisogna che restiamo tutti uniti”