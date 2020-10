La Stampa: la Juve riflette sulla fuga dalla bolla di Ronaldo 

“Non ci sono certezze, ma se si fosse aggregato al Portogallo solo mercoledì notte magari avrebbe evitato il contagio”.

Dopo la notizia della positività di Ronaldo, anche la Juve inizia a riflettere sulla fuga del portoghese dalla bolla. CR7 è stato il primo tra i calciatori bianconeri a lasciare il ritiro imposto della Juventus dopo il caso di positività nel giorno in cui si sarebbe dovuta disputare Juventus-Napoli. Anzi, affrontò la dirigenza negli spogliatoi per esprimere il suo dissenso davanti ai compagni all’idea della bolla. Ma forse se fosse partito mercoledì, tutto questo non sarebbe successo, pensa la Juve. La Stampa scrive:

“A Torino si riflette invece sulla fuga dalla bolla che tanto ha fatto discutere: non ci sono certezze, ma se si fosse aggregato al Portogallo solo mercoledì notte magari avrebbe evitato il contagio“.