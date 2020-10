La moviola della Gazzetta: l’entrata di Romero su Mertens è più di uno spalla a spalla

In una partita meno a senso unico la direzione di Di Bello avrebbe potuto incidere di più, così pesano meno sviste come il mancato fischio su Romero e Manolas graziato del giallo su Zapata

Sulla Gazzetta dello Sport la moviola di Edoardo Lusena si sofferma sul mancato fischio sul violento spintone di Romero a Mertens, ieri, in Napoli-Atalanta. E’ molto più di uno spalla a spalla, scrive.

“In una partita meno a senso unico la direzione di Di Bello avrebbe potuto incidere di più, così pesano meno sviste come quella in avvio con Manolas graziato del giallo su Zapata, o il mancato fischio per l’entrata di Romero su Mertens al 7’ che è ben più di uno spalla a spalla. Eccessivo il giallo a Djimsiti che prima di toccare involontariamente Osimehn prende palla”.