La moviola del CorSport: perplessità per il contatto tra Svensson e Lozano

La Moviola del Corriere dello Sport commenta la direzione di gara di Napoli-Az da parte dell’arbitro Stefanski. Solleva qualche dubbio sull’ammonizione di Koulibaly sul finire del match e, soprattutto, sulla trattenuta in area di Svensson ai danni di Lozano. Giusto, invece, annullare per fuorigioco il gol di Osimhen.

“L’uomo della serata – De Wit – che manda di traverso la prima a Gattuso, viene poi punito per un brutto intervento su Politano. E nel finale fa anche ammonire Koulibaly: qui invece resta qualche dubbio. Lo stesso Osimhen è protagonista nell’azione in cui il Napoli chiede un rigore: la dinamica, però, non è tale da punire Svensson per il tocco col braccio. Qualche perplessità in più, nel finale, per il contatto tra lo stesso Svensson e Lozano“.