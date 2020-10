Koulibaly: “Il mister mi ha detto che contava su di me e io mi sono messo a disposizione”

A Sky Sport: “Siamo più consapevoli, sappiamo che possiamo fare bene. Secondo me possiamo arrivare ai livelli del Napoli di Sarri”

Ai microfoni di Sky nel post partita della sfida contro la Real Sociedad ha parlato Kalidou Koulibaly.

“Non so se è la vittoria più importante ma volevamo fare bene contro una squadra molto forte, prima in classifica. Abbiamo gestito molto bene la partita, era difficile gestirla sul loro campo ma abbiamo fatto bene”.

Cosa c’è di diverso rispetto all’era degli altri allenatori?

“Siamo più consapevoli, sappiamo che possiamo fare bene. Se vinciamo le partite ci mettiamo sempre in discussione, vogliamo vincerle. Oggi sapevamo che la Real era forte e ci siamo messi tutti a disposizione e possiamo essere felici”.

Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione? Sei tornato più integrato nel progetto?

“Ho passato una stagione difficile, ma sappiamo il livello che ho e che potevo dare di più. Il mister ha detto che contava su di me, che dovevo tornare al mio livello e me l’ha detto in faccia, io mi sono messo a disposizione di tutti. Devo mantenere questo livello, lo farò con tanto piacere”.

Finora era mancata la trasparenza?

“No, ma io volevo fare di più e quando stai meno bene fisicamente e mentalmente vedi il risultato. Ancelotti mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista ma io fisicamente ero molto più macchinoso, quest’anno sono tornato meglio dopo l’infortunio, dopo il lockdown che mi ha fatto molto bene sto meglio. Io provo a dare quello che la gente vuole da me”.

Ti hanno cercato Psg e City, hai mai pensato di voler chiudere la carriera al Napoli?

“Io amo Napoli e Napoli mi ama ed è la cosa più importante, mi metto a disposizione partita dopo partita, ho ancora tre anni di contratto, sto ancora qua anche se le grandi squadre mi cercano. Voglio rendere qualcosa alla città e alla gente, sudare la maglia per loro, io sono al 100% nel progetto e quella è la cosa più importante”.

Un confronto con il Napoli di Sarri?

“Secondo me possiamo arrivare a quei livelli lì, ma il gioco del mister è un po’ cambiato, più diretto di quello di Sarri che era più palleggio. Vediamo che ci sono i frutti del lavoro che stiamo facendo. Il mister vuole ancora più concretizzare le azioni. Sappiamo che possiamo arrivare al livello che il mister vuole e ci arriveremo”.