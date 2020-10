Juventus, risentimento al flessore per Chiellini

Lo ha confermato Pirlo nel post partita. Le condizioni del difensore saranno valutate nei prossimi giorni

Giorgio Chiellini si è infortunato durante la partita di Champions contro la Dinamo Kiev. Il capitano della Juventus è stato costretto ad uscire dal campo per un problema muscolare ed ha ceduto la fascia da capitano a Bonucci. Per lui un risentimento al flessore della coscia, come confermato da Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport:

“Ha avuto un risentimento al flessore. Lo ha avuto già dopo la Nazionale quindi a Crotone è rimasto a riposo. Ora valuteremo”.

Le condizioni del difensore saranno valutate nei prossimi giorni.