Juventus, nessuna lesione per Chiellini ma salta il Barcellona

Lo ha comunicato il club. Per Sky Sport il difensore dovrà restare fermo una decina di giorni e potrebbe rientrare per la gara di Champions col Ferencvaros

Buone notizie, per Giorgio Chiellini: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno.

Stando a quanto riporta Sky Sport, il difensore dovrebbe essere indisponibile per una decina di giorni, per cui salterà gli impegni con Verona e Barcellona sicuramente. Il rientro è stimato per la gara successiva di Champions contro il Ferencvaros.