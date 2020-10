Inter, in calo i ricavi da sponsorizzazioni e diritti tv

Su Calcio e Finanza i dati del bilancio al 30 giugno. Nel 2019 erano 291 milioni, quest’anno 230

Calcio e Finanza analizza il bilancio al 30 giugno di Inter Media and Communication, la società controllata dall’Inter in cui confluiscono i ricavi commerciali e da diritti tv del club nerazzurro. Entrambi sono in calo.

“La società nerazzurra ha registrato ricavi commerciali e da diritti tv pari a 230 milioni di euro nella stagione 2019/20, rispetto ai 291 milioni dell’esercizio al 30 giugno 2019. Tuttavia, considerando lo spostamento nel bilancio 2021 di una fetta di ricavi, il calo sarebbe del 5% a 276 milioni di euro. I principali spostamenti nel 2021 riguardano sponsor (19 milioni, relativi a quote annuali per la stagione sportiva 2019/2020 e bonus legati alle performance per le gare di luglio e agosto 2020), diritti tv Serie A (8,1 milioni di euro relativi alla cessione dei crediti derivanti dall’ultima rata della stagione sportiva 2019-2020 effettuata nell’agosto 2020) e diritti tv UEFA (18,5 milioni di euro relativi al market pool Champions e alle gare in Europa League disputate ad agosto)”.