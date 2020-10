In un anno e mezzo il titolo Juventus ha perso il 50% in Borsa. Il Bond Juve rende meno dei Btp

Altro che crollo per Ronaldo

Il dito è la notizia del titolo della Juventus che in Borsa ha inizialmente perso il 3% in seguito alla notizia della positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo. C’è però da soffermarsi sulla luna. E la luna ci dice che il titolo azionario della Juventus (ISIN IT0000336518) nell’ultimo anno e mezzo, dal 13 aprile 2019 al 13 ottobre 2020, ha realizzato una performance di -51,84%. Nel grafico qui sotto (Bloomberg) la Juventus è la linea rossa, quella che va giù giù come Maiorca.