In Campania 818 positivi ma con record tamponi (11.300)

Il rapporto positivi/tamponi è sceso al 7,2%. Moltissimi positivi in Lombardia (1.800) ma con 29mila tamponi. Il sistema di tracciamento sta funzionando

Il dato quotidiano del coronavirus in Campania va letto positivamente, ovviamente in modo cauto. I positivi sono 818 ma c’è stato il record di tamponi (11.300). Il rapporto positivi/tamponi è sceso al 7,2%. Moltissimi positivi in Lombardia (1.800) ma con 29mila tamponi. Si vede che sono cresciuti i tamponi, sta funzionando il sistema di tracciamento. Questo è senza dubbio l’aspetto più importante.

I guariti sono 151. Quindi il delta positivi/guariti è 667. Il limite per il lockdown, fissato da De Luca, è di 800.

In Campania sono 61 i posti occupati in terapia intensiva. 64 in Lombardia. 85 nel Lazio.

In Campania

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 110

Posti letto di terapia intensiva occupati: 61 Posti letto di degenza complessivi: 820 Posti letto di degenza occupati: 735