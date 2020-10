Il misterioso rigore dato all’Atalanta contro la Sampdoria

Keita non colpisce Zapata che però cade. Banti richiama Calvarese alla on-field review, ma nonostante tutto l’arbitro accorda il rigore

Al minuto 78 di Atalanta-Sampdoria, Keita alza tantissimo la gamba nel tentativo di togliere il pallone a Duvan Zapata in area di rigore. Il giocatore della Sampdoria non colpisce il pallone, il colombiano va giù e l’arbitro Calvarese che è nelle vicinanze fischia il calcio di rigore. Il VAR Banti richiama il collega alla on-field review perché, come risulta evidente dalle immagini, Keita non tocca Zapata.

Eppure, dopo qualche minuto passato a rivedere l’azione da varie angolazioni, Calvarese resta della sua decisione e indica nuovamente il dischetto. Fortunatamente, la trasformazione di Zapata serve soltanto alle statistiche, perché alla fine i blucerchiati riusciranno ugualmente ad espugnare Bergamo per 3-1.

Restano tante perplessità però sulla scelta dell’arbitro. Calvarese non ha un grande rapporto col VAR (era lui il direttore di gara in Cagliari-Juve del 2018, quello del mani di Bernardeschi che non andò a vedere), ma le immagini che ha visionato non sembrano lasciare spazio ad altra interpretazione. Il rigore pare proprio non esserci; al massimo, sarebbe stata corretta la decisione di assegnare una punizione a due in area, dal momento che la gamba di Keita sfiora il costato dell’attaccante dell’Atalanta e configura la fattispecie di gioco pericoloso.